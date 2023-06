Dānija plāno priekšlaicīgi atteikties no F-16 lidmašīnām un apsver to atdošanu Ukrainai

Dānijas Gaisa spēku lidmašīnas paredzēts izņemt no ekspluatācijas jau 2025.gadā, nevis 2027.gadā, kā bija plānots iepriekš, ziņoja Dānijas radiostacija DR. Dānijas aizsardzības ministrs Troels Lunds Poulsens radio sacīja, ka šis solis pietuvinās iznīcinātāju ziedošanu Ukrainai.

Dānijas Aizsardzības ministrija ziņu aģentūrai DPA apstiprināja, ka F-16 tiks pakāpeniski izņemti no ekspluatācijas, jo tiks aizvietoti ar iznīcinātājiem F-35, kurus varēs izmantot ātrāk, nekā plānots.

Dānija, sadarbojoties ar Nīderlandi, vēlas apmācīt Ukrainas pilotus F-16 izmantošanā gaisa spēku bāzē netālu no Vācijas un Dānijas robežas. Saskaņā ar Dānijas aizsardzības ministra sacīto mācības ilgs no sešiem līdz astoņiem mēnešiem. Tādējādi iespējamā iznīcinātāju dāvināšana Ukrainai varētu nobūtu ne agrāk kā 2024.gadā. Tomēr lēmums par to varētu tikt pieņemts arī pirms tam, intervijā DR sacīja Poulsens.