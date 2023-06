Sabiedriskā transporta izmaiņas Jelgavā un Daugavpilī

PAS "Daugavpils satiksme" īsteno Kohēzijas fonda projektu "Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā", kura gaitā tiek veikta tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielas posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai un Jātnieku ielas posmā no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai.

Būvdarbu veicēji laika posmā no 28.jūnija plkst.22 līdz 29.jūnija plkst.5 plāno veikt tramvaju kustības pārslēgšanu no 2.sliežu ceļa ass uz 1.sliežu ceļu asi.

Naktī no 30.jūnija uz 1.jūliju 6., 14. un 18. maršruta kustības saraksti tiks izņemti no JAP mājaslapas "jap.lv" sadaļas "Kustības saraksti", kā arī pieturvietās uz kustības sarakstiem dažas dienas pirms maršrutu slēgšanas tiks izvietotas informatīvas uzlīmes, ka autobusi šajos maršrutos no 1.jūlija līdz 31.augustam nekursēs.