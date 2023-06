Zīle: Kariņš gaida, kad NA vai AS kļūdīsies

"Cienu Kariņa veikumu iepriekšējā četrgadē. Nav nosodāma vēlme strādāt Eiropas politikā, bet tad par to jāpasaka. Jāatlaiž valdība, jāatzīst, būšu līdz Eiroparlamenta vēlēšanām un eirokomisāra nominēšanai nākamās valdības ārlietu ministrs, un neslēpt no sabiedrības," izteicies Zīle, vienlaikus gan atzīstot, ka nezina, vai JV darbam nākamajā Eiropas Komisijā uz trešo termiņu virzīs Valdi Dombrovski vai "iekšējās pārrunās amats apsolīts Kariņam".

Taujāts, vai NA ir gatava palikt opozīcijā, Zīle paudis viedokli, ka NA nenokļūs opozīcijā, bet, ja nokļūs, tad ne uz ilgu laiku. "Kaut gan, paklausoties potenciālos jaunienācējus Viktoru Valaini no ZZS, arī "Progresīvos", viņi vairāk vēlas "šauro" koalīciju, savukārt JV tas nav galvenais. Tā vēlas to plašāku. Jautājums, ko viņi valdības veidošanas gaitā var izdarīt ar AS - nedomāju, ka tagad AS var saplēst, bet varbūt var pie jaunām sarunām. NA nevarēs sašķelt, tas ir droši," paziņojis Zīle.