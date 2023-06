Būs izmaiņas maršrutu pieturu sarakstos virzienā no Rīgas uz Balviem un Gulbeni

Reģionālās nozīmes maršrutā Rīga-Balvi vairākos reisos tiks iekļautas pieturas "Vaive" un "Aprūpes centrs", kas atrodas Gulbenes novada Litenes pagastā. Turpmāk pieturu "Vaive" pasažieri varēs izmantot reisos, kas kursē no Balvu autoostas plkst.5.55 (no pirmdienas līdz sestdienai), plkst.8.50 (katru dienu) un plkst.13.20 (svētdienās), savukārt pieturu "Aprūpes centrs" - reisos plkst.18.55 no Rīgas (kursē katru dienu) un plkst.19.15 (piektdienās), kā arī reisos no Balviem plkst.5.55 (no pirmdienas līdz sestdienai).