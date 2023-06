Paēdis brīvprātīgais ir labs brīvprātīgais!

Lai uzturētu brīvprātīgo apņēmību un entuziasmu, ir ļoti svarīgi apzināties, ka darbs ir aktīvs un dinamisks, enerģija ir jāatjauno un to vislabāk var izdarīt ar pareizi sabalansētu un sātīgu maltīti. Tāpēc XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku atbalstītājs LIDO fokusēsies tieši uz brīvprātīgajiem, proti, nodrošinās 8000 bezmaksas ēdienreizes, kas palīdzēs atgūt spēkus un uzlādēt enerģiju efektīvai uzdevumu veikšanai. Rīgas centrā strādājošajiem brīvprātīgajiem tiks nodrošināti kuponi LIDO pusdienu iegādei jebkurā no LIDO restorāniem, taču attālākās norises vietās kā Mežaparks, Daugavas stadions un Arēna Rīga, pusdienu komplekti brīvprātīgajiem tiks piegādāti. LIDO komanda plāno, ka Svētku laikā piegādās brīvprātīgajiem norises vietās 1120 litrus zupas, 160 kg maizes un protams vēl kartupeļus, gaļu un citas kvalitatīvas maltītes sastāvdaļas. Brīvprātīgo ēdināšanas process jau ir sācies, bet aktīvākais posms ir gaidāms svētku nedēļā lielāko koncertu laikā no 5. jūlija līdz 9. jūlijam.