VIDEO ⟩ Divas partijas turpina nenākt uz Kariņa vadītajām sarunām; premjers atzīst - situācija viņu uzjautrina

Premjers uzskata, ka esošajā situācijā iesaistītās puses domā dažādās kategorijās. Nacionālā apvienība (NA) un "Apvienotais saraksts" (AS) domājot par riskiem zaudēt kādu vietu valdībā, bet viņš pats domājot par to, kas valstij jāizdara, un kuri spēki palīdzēs to sasniegt, apgalvoja Kariņš.