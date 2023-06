VIDEO ⟩ Jēkabpilī iela pārbūvēta tā, ka ģimene sabojājusi divus auto

Šaurās brauktuves dēļ, iebraucot privātmājas sētā un izbraucot no tās, apskādētas divas ģimenes automašīnas. Pagrieziena rādiuss neļauj izvairīties no pretējā ielas pusē paplašinātās ietves apmales - pret to uzsista riepa un buferis. Ļoti apgrūtinoši iekļūt pagalmā, ja automašīnai pielikta piekabe.