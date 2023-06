Izveidotas virtuālās tūres pa Irbes, Daugavgrīvas un Mērsraga bākām

“Ņemot vērā, ka Irbes bāka atrodas aptuveni 20 jūras jūdžu attālumā no krasta un ir vienīgā bāka Latvijas teritoriālajos ūdeņos, arī mūsdienās nokļūšana līdz tai ir izaicinoša. Ar to vairākkārt saskārās arī projekta komanda, tāpēc esam ļoti priecīgi, ka šobrīd Irbes bāka ir virtuāli “izstaigājama” katram interesentam”, gandarījumu par padarīto darbu pauž H. Apogs, atzīmējot, ka Irbes bāka īpaša arī ar to, ka savulaik tikusi darbināta ar atomenerģiju.