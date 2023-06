Ukrainas dienvidos notriekti desmit Krievijas trieciendroni

"Veica triecienu no Azovas jūras austrumu piekrastes (Primorskoahtarskas) ar 13 Irānā ražotiem droniem kamikadzēm "Shahed-136/131" un četrām vadāmajām zenītraķetēm no kompleksa S-300. Iznīcināti desmit no 13 trieciendroniem," teikts paziņojumā.