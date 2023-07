Apdrošināti apmeklētāji un rīkotāji - recepte pasākumiem bez stresa

Lai arī noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu ir spēkā jau 16 gadus, pasākumu rīkotāji aizvien turpina piedzīvot negaidītas situācijas, par kādām nav pat iedomājušies. Attiecīgi apdrošināšana pret šādiem pavērsieniem nav noformēta un rezultātā jāšķiras no iespaidīgām naudas summām. Iemesls tam ir pavisam vienkāršs - obligātais segums būtībā attiecas tikai uz apmeklētājiem un paredz kompensēt tiem nodarīto kaitējumu, taču neietver pašiem rīkotājiem, iznomātajai tehnikai un telpām nodarītos bojājumus.

«Pieredzējuši pasākumu rīkotāji piedzīvojuši visneticamākos notikumu pavērsienus un atbildīgi apdrošinās pret visa veida riskiem. Bieži vien tas palīdz ietaupīt prāvas summas un izvairīties no pārdzīvojumiem,» TVNET stāsta «If Apdrošināšana» civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produktu vadītāja Ilze Gebharde, «esam saņēmuši atlīdzības pieteikumus no klientiem par tiešām grūti paredzamiem atgadījumiem. Piemēram, operators filmējot uzgrūžas šokolādes strūklakai, apgāž to un sabojā smalku paklāju. Vai arī pasākuma laikā zirgs sabīstas un skrienot apgāž dārgu videotehniku».