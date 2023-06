Nē, Latvijā mīnas sprādzienā nav miris bērns

Tāpat tajā ar vārdiem “Mums nav vajadzīgs karš ar Krieviju! Mums nav vajadzīgas mīnas un karavīri! Mūs nav no kā aizstāvēt, Krievija mums nav ienaidnieks!” aicināts doties uz opozīcijas partiju rīkoto protesta akciju 16. jūnijā pie Rīgas pils. Akciju organizē partijas Stabilitātei! un Latvija pirmajā vietā līderi Aleksejs Rosļikovs un Ainārs Šlesers, kas izveidojuši bloku cerībā panākt Saeimas atlaišanu. Re:Check jautāja Stabilitātei! līderim Rosļikovam, vai viņam zināms par šādu viltus ziņu un kas to varētu būt izplatījis. Deputāts telefoniski pauda, ka neko par šādu informāciju un tās autoru nezina un noliedza jebkādu saistību ar to.