BENU Aptiekas farmaceiti vēl ikvienam skaistus Vispārējos Dziesmu un Deju svētkus

Arī BENU Aptiekas farmaceite Liene Graudiņa ir kaislīga dejotāja, kas tautas dejas iemīlējusi jau no mazotnes – pirmajiem skolas gadiem. Šobrīd viņas kopējais dejotājas stāžs jau pārsniedz 15 gadus, un Liene atzīst: “Ja dejo, tad bez Dziesmu un Deju svētkiem neiztikt! Tā ir kā kulminācija pieciem nodejotiem gadiem!” Dejā var aizmirsties no ikdienas rūpēm un vienkārši izbaudīt mirkli, saka Liene. “Ja ir bijusi kāda īpaši smaga diena, tad vēl jo vairāk nevaru sagaidīt dejas, kad varēs izdejoties un to, kas bijis, atstāt aiz muguras! Turklāt latviešu tautas dejas sevī nes ko īpašu – latviskumu, sajūtu ka esi daļa no kā lielāka. Tās sniedz iespēju gan izdejot un cilvēkiem nest dažādus stāstus, gan arī turpināt uzturēt dzīvu latviešu kultūru un izdzīvot to, īpaši brīžos, kad mugurā tiek vilkts tautas tērps. Tas manī modina īpašu patriotiskumu un lepnumu, ka varu šādā veidā iznest daļu no mūsu kultūras mantojuma!” Dziesmu un Deju svētkos farmaceiti visvairāk aizrauj kopības sajūta, koncertos apvienojoties tūkstošiem svētku dalībnieku, lai radītu ko skaistu: “Tu viens, maziņš un varbūt nevarīgs esi daļa no kaut kā tik liela un grandioza, ko var paveikt tikai kopā!” Lienei Dziesmu un Deju svētkos piedalās jau trešo reizi, bet šis gads ir īpašs, jo sanāks dejot trīs dažādos koncertos, tai skaistā Mežaparkā, noslēguma koncertā, ko farmaceite gaida visvairāk. “Dejot tūkstoš balsu kora pavadībā, tas skan īpaši!” viņa saka.