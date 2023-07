Rīgā Dziesmusvētku gājiena organizēšanai ierobežos satiksmi

Tāpat svētdien no plkst.7 līdz gājiena beigām transportlīdzekļu satiksmi slēgs vai ierobežos Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra posmā no iebraukšanas autostāvvietā "Jēkaba arkāde" līdz Kaļķu ielai, Bruņinieku ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Aspazijas bulvāra posmā no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Raiņa bulvāra posmā no Reimersa ielas līdz Inženieru ielai, Brīvības bulvārī, Brīvības ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Matīsa ielai, Elizabetes ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Tērbatas ielai, Stabu ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai, Ģertrūdes ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Baznīcas ielai.