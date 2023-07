Kurām horoskopa zīmēm laimēsies loterijā?

Ja kaut kas nav pa prātam – saki. Nedrīkst turēt sevī emocijas, jo tad tās „grauž” no iekšpuses, sakrājas un tad var sekot īsta eksplozija. Protams, jāizvēlas forma, kādā darīt zināmu savu viedokli, jo daži cilvēki pārāk jūtīgi var uztvert aizrādījumus. Ja darba vidē radīsies spriedze, tad ieplānotais uz priekšu virzīsies gausi. Ja raudzīsies uz situācijām no gaišās puses, tad viss ies no rokas. Pamati, ko ieliksi tagad, dos augļus nākotnē. Brīvdienās vispirms vajadzētu labi izgulēties, atpūsties, paslinkot – lai atslēgtos no darba dienu straujā skrējiena. Un tad var doties izbraucienā dabā, paēst pusdienas vasaras kafejnīcā vai ielūgt draugus uz sportiskām aktivitātēm pludmalē.