Iesaka profesionāls sportists: 3 iemesli sportošanai ārā

Vēl aizvien daļa cilvēku baidās uzsākt sportot, jo jūtas neērti, nezinot, kā darbojas no skata sarežģītie sporta zāļu trenažieri, un nevēlas prasīt padomu, lai neizskatītos pēc iesācēja. Taču sportošana dabā ir viens no iesācējiem draudzīgākajiem izkustēšanās veidiem, turklāt vasara ir laiks, kad uz ielām un takām var sastapt arī citus aktīvā dzīvesveida entuziastus. “Ikdienišķa pastaiga pēc garas, sēdošas darba dienas pie datora ir labs veids, kā sākt ceļu pie veselīga ķermeņa un prāta. Nākamais solis ir skriešana vai piemājas vingrošanas laukums, kurā var izpildīt savam sagatavotības līmenim atbilstošus vingrinājumus visai ķermeņa muskulatūrai, iedvesmojoties no sociālo mediju piedāvātā plašā treniņu video klāsta,” iesaka P. Jemeļjanovs, kas ir apkopojis vienkāršākos vingrinājumus iesācējiem šeit.