Orkneju salas apsver izstāšanos no Lielbritānijas un atgriešanos Norvēģijas paspārnē

Orkneju salu amatpersonas, kam apnikusi ignorēšana no tālu esošās Edinburgas un vēl tālākās Londonas politiķu puses, sākušas apsvērt radikālu risinājumu - atgriešanos Oslo paspārnē, lai gan norvēģi no arhipelāga atteicās jau pirms 550 gadiem, atdodot to kāzu pūrā toreizējam Skotijas karalim.