Pastiprināta svīšana – normāla parādība vai signāls par veselības problēmām?

Kā mazināt svīšanu un sviedru nepatīkamo aromātu

Antiperspiranti – efektīvāki par dezodorantiem. "Sviedru nepatīkamais aromāts rodas brīdī, kad tie saskaras ar tauku dziedzeru izdalījumiem uz ādas un baktērijas sadala sviedros atrodamās olbaltumvielas un sāļus. Dezodoranti novērš baktēriju vairošanos, tādējādi ļaujot izvairīties no nepatīkamās sviedru smakas, tomēr tie neietekmē izdalīto sviedru daudzumu. Efektīvāku iedarbību nodrošinās antiperspiranti, kas mazina gan sviedru aromātu, gan to apjomu. Tomēr, lietojot antiperspirantus, jāielāgo, ka tos drīkst uzklāt tikai uz tīras, sausas un veselas ādas, bet no rīta uzklātais līdzeklis vakarā rūpīgi jānomazgā. Antiperspirantiem tāpat nevajadzētu kļūt par ikdienas risinājumu – regulāri bloķējot sviedru dziedzerus, var nodarīt kaitējumu ādas imunitātei. Ja pēc antiperspirantiem ir nepieciešamība, ieteicams tos lietot pamīšus ar dezodorantu,” piekodina Ozoliņa.