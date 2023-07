Četri veidi, kā jūras sāli izmantot veselības uzlabošanai

Inhalācijās augšējo elpceļu ārstēšanai

Jūras sāls ir bagāts ne tikai ar dažādiem minerāliem – nātriju, kāliju, dzelzi, fosforu, magniju, cinku, selēnu, bromu, kalciju un fluoru, bet tam piemīt arī antiseptiskas īpašības, kas noder augšējo elpošanas ceļu iekaisumu ārstēšanai. “Jūras sāls aerosolu veidā darbojas kā higiēnas līdzeklis, mehāniski skalojot augšējos elpošanas ceļus, atbrīvojot tos no vīrusiem, baktērijām un citiem mikroorganismiem. Tāpat tam piemīt antiseptiska iedarbība pret slimību izraisītājiem, tāpēc, ja sāp kakls, to var skalot ar vieglu sālsūdens šķīdumu – nevar cerēt, ka sālsūdens spēs izārstēt no kakla sāpēm, bet tas neļaus mutes dobumā vairoties baktērijām, mikroorganismiem, stafilokokam vai streptokokam, kas varētu izraisīt angīnu,” stāsta Krastiņa.