Latvijas jaunieši veido uzkrājumus mājokļa iegādei un ceļojumiem

Šo kā mērķi uzkrājumu veidošanai ir norādījuši 56% no aptaujātajiem vīriešiem. Savukārt sievietes (50%) lielākoties krāj ceļojumam, kas ir otrs populārākais mērķis uzkrājumu veidošanai. Trešais populārākais mērķis ir transportlīdzekļa iegāde, kam krāj 30% no jauniešiem.

Uzkrājumu apmērs jauniešu vidū ir atšķirīgs, tomēr ikvienā no aptaujā norādītajām ienākumu grupām lielākā daļa jauniešu uzkrāj līdz 5% no ikmēneša ienākumiem, kopumā veidojot 26% gadījumu. 17% no jauniešiem uzkrājumiem velta 6-10% no ikmēneša ienākumiem, 11-20% no ienākumiem uzkrāj 13% jauniešu, bet vairāk nekā 20% no ienākumiem uzkrāj katrs desmitais jaunietis jeb 9%.