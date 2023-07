Zelenskis: Neizlēmība apdraud NATO spēku un globālo drošību

"Tas apdraud alianses spēku. Tas ir ļoti svarīgi visas pasaules drošībai," piebilda Zelenskis. Viņš sacīja, ka Kijiva no NATO samita Viļņā sagaida "pozitīvus rezultātus vai vismaz dažus soļus ceļā uz pozitīvu iznākumu". NATO samits Viļņā notiks 11. un 12.jūlijā.

"Es uzskatu, ka no tā ir atkarīga situācija ar agresoru, ar Krieviju," viņš piebilda. "Jo Krievija paļaujas uz to, ka pasaule parādīs alianses vājumu un sašķeltību, un to nedrīkst pieļaut."