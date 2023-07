Foto un video ⟩ Valsts prezidenta amatā stājas Edgars Rinkēvičs

Vēlāk Rinkēvičs noliks ziedus pie Brīvības pieminekļa un pie pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes un pirmā Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica kapavietām, bet pēc tam laukumā pie Rīgas pils simboliskā ceremonijā saņems Rīgas pils atslēgu no iepriekšējā Valsts prezidenta Egila Levita un dzīvesbiedres Andras Levites. Pēcpusdienā Rīgas pilī notiks svinīgā pieņemšana par godu Rinkēviča inaugurācijai.

Rinkēvičs pagājušā gadsimta 90.gados strādājis kā Latvijas Radio žurnālists ārpolitikas un starptautisko attiecību jautājumos, pēc tam dažādos amatos sācis savu karjeru Aizsardzības ministrijā (AM), kurā no 1997.gada vairāk nekā desmit gadus ieņēma augstākā ierēdņa - AM valsts sekretāra - amatu.