Lietuva gatavojas NATO samitam. „Patriot” sistēmas Viļņas lidostā vērstas pret Kēnigsbergu

Bezprecedenta drošības pasākumi saistīti ar to, ka samits notiks tiešā agresorvalsts tuvumā - nedaudz vairāk kā 30 kilometrus - no Lietuvas robežas ar Baltkrieviju. Pati Krievija arī ir ļoti tuvu – Kaļiņingradas apgabals atrodas aptuveni 150 kilometrus no tikšanās vietas. Vienlaikus pasākumu apmeklēs lielākā daļa NATO dalībvalstu līderu ar ASV prezidentu Džo Baidenu priekšgalā.