Austrijas enerģētikas kompānija vēlas sadarboties ar „Gazprom” līdz pat 2040.gadam

„Kamēr „Gazprom” piegādās... mēs turpināsim iepirkt šos daudzumus no Gazprom,” saka Šterns. OMV apgādā aptuveni 30% no Austrijas gāzes tirgus un tās lielākais akcionārs ir Austrijas valdība. Uzņēmums ir arī viens no pieciem Rietumu finansētājiem gāzes vadam „Nord Stream 2”, kas tika slēgts dažas dienas pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Pašlaik apmērām 60 procenti no Austrijā importētās gāzes joprojām nāk no Krievijas. Atlikusī daļa tiek saņemta tranzītā no Vācijas vai Itālijas, savukārt no kurienes šīs valstis iegūst gāzi, netiek kontrolēts.