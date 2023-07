INFOGRAFIKA ⟩ Pēdējos piecos mēnešos Latvijas preču eksporta vērtība sarukusi par 3,3%

Šī gada maijā, salīdzinot ar 2023.gada aprīli, importa samazinājumu no Ukrainas galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu importa samazinājumus par 4,6 miljoniem eiro jeb 52,6%, no Krievijas - augu valsts produktu importa samazinājums par 1,4 miljoniem eiro jeb 9,3%. Savukārt importa pieaugumu no Baltkrievijas galvenokārt ietekmēja papīra masas no koksnes, papīra, kartona un to izstrādājumu importa pieaugums par 1,1 miljonu eiro jeb 97,1%.