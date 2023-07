Aptauja: Iedzīvotājus izmantot sabiedrisko transportu motivē piemēroti maršruti

SM gan piebilst, ka ir izņēmumi, piemēram, lai arī rūpes par vidi kā motivāciju kopumā norādījuši 14% respondentu, uz to norādīja 26% respondentu vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Arī komforts un ērtības gados jaunākiem cilvēkiem ir būtiskāks aspekts. Uz to norādīja 51% jauniešu, kamēr vidēji to atzīmēja 38% respondentu.