ASV Vērmontas štatā postoši plūdi

Lietavas svētdien un pirmdien piemeklēja lielu daļu no ASV ziemeļaustrumiem, tai skaitā Ņujorkas štatu, Ņūdžersiju, Konektikutu, Pensilvāniju, Masačūsetsu un Vērmontu, aizskalojot tiltus un padarot ceļus neizbraucamus.

Vērmontā līdz otrdienai vairāk nekā 100 cilvēku tika izglābti no viņu automobiļiem un mājokļiem, un varas iestādes mēģināja izglābt citus cilvēkus ar helikopteru, ziņoja laikraksts "The New York Times".