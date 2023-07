Otīts jeb peldētāja auss: kā atpazīt auss iekaisumu un pasargāt ausis peldoties?

„Galvenais priekšnoteikums, lai izvairītos no auss iekaisuma, ir neļaut tajās uzkrāties ūdenim. Peldoties, mazgājoties dušā vai vannā, jācenšas izvairīties no ūdens iekļūšanas ausīs, piemēram, lietojot ausu aizbāžņus vai velkot dušas cepurīti vai peldcepuri. Ja ausī iekļuvis ūdens, auss ārējā daļa rūpīgi jānosusina ar dvieli. Tāpat lieko ūdeni iespējams izvadīt, noliecot galvu uz sāniem un paraustot auss ļipiņu dažādos virzienos. Nekādā gadījumā nedrīkst peldēties piesārņotā ūdenī – ja neesi drošs par to, vai ūdens ir tīrs, labāk peldi izlaist. Jāielāgo, ka arī ikdienā par ausīm nepieciešams pienācīgi rūpēties – ausis nevajadzētu bakstīt ar pirkstu vai vates kociņiem, bet dzirdes aparāti un austiņas regulāri jātīra. Rūpējoties par ausu veselību, vērts pārskatīt ēdienkarti un nepieciešamības gadījumā lietot uztura bagātinātājus. Vīrusiem un baktērijām palīdzēs pretoties cinks, dzirdes veselību nodrošina magnijs un jods, bet vajadzīgo antioksidantu daudzumu palīdzēs nodrošināt A, E un C vitamīni. Savukārt, piedzīvojot ausu saslimšanas simptomus, bez liekas kavēšanās jādodas pie speciālista,” saka Apotheka farmaceite Alīna Fleišmane.