Veiktas izmaiņas Pierīgas reģionālo autobusu maršrutos

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5034 Rīga-Olaine vairākos reisos tiks iekļauta pietura Citadeles iela. Izmaiņas attieksies uz ikdienas reisiem no Olaines plkst.14.10, plkst.17.30, plkst.19.20 un plkst.15.20, kā arī darba dienu reisiem plkst.6.50, plkst.7.50, plkst.18.10, plkst.18.40, plkst.20.10 un plkst.22.10.

Savukārt reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6827 Rīga-Saurieši-Upeslejas turpmāk nebūs reiss plkst.6.50 no Upeslejām, kas līdz šim kursēja sestdienās un svētdienās, bet to aizstās reģionālās nozīmes maršruta nr. 5836 Rīga-Saurieši-Salaspils reiss plkst.7.15 no Salaspils (Miera iela) sestdienās un svētdienās, kas tiks pagarināts līdz Upeslejām.