Negaršo kafija? Četri veidi, kā vēl tikt pie enerģijas devas!

Arī situācijās, ja kafijas lietošanai ierobežojumu nav, jācenšas to pagatavot pareizi, lai gūtu maksimālo labumu no šī dzēriena. “Ideāla kafija ir tāda, kas pagatavota no vidēji apgrauzdētām kafijas pupiņām – tādā kafijā būs ne tikai kofeīns, bet arī gana daudz antioksidantu. Kad kafijas biezumiem krūzītē uzliets vārošs ūdens, nogaida 4 minūtes un tad kafiju nolej, izkāš caur sietu vai citādi atdala no biezumiem. Jo ilgāk dzērienā būs kafijas biezumi, jo lielākā koncentrācijā tajā būs kofeīns,” veselīgu veidu, kā pagatavot kafiju, iesaka farmaceite Ivanda Krastiņa. Tie, kuri ir lieli latte vai cappuccino cienītāji, bet vēlas atbrīvoties no liekā svara, piena vietā pie kafijas var lietot mandeļu, sojas vai kokosriekstu pienu.