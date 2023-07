Septiņi faktori, kas negatīvi ietekmē sirds un asinsvadu veselību

Paaugstināts holesterīna līmenis ir viens no iemesliem, kas sekmē sirds un asinsvadu slimības. Holesterīns ir mīksti, vaskaini tauki jeb lipīdi, kas ķermenim ir nepieciešami pareizai šūnu darbībai un audu atjaunošanās procesam. To ražo aknas, kā arī nelielā daudzumā holesterīns nonāk organismā ar noteiktiem produktiem. Tomēr pārāk daudz holesterīna var izraisīt aterosklerozi, kardiovaskulāras saslimšanas, insultu, tādēļ ieteicams regulāri pārbaudīt holesterīna līmeni un, ja tas ir paaugstināts, veikt darbības tā kontrolēšanai, mainot novēršamos riska faktorus, kā arī, ja nepieciešams, lietojot ārsta ieteiktos preparātus, kas var būt gan sintētiskie statīni, gan dabīgie statīni, piemēram, viens no šādiem preparātiem, kura sastāvā ir holīns, kas palīdz nodrošināt normālu lipīdu un homocisteīna vielmaiņu, ir AteroLip Complex.