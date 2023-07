Inovācijas labākai garšai un jauniem dzērieniem

Alus joprojām veido pamatu «Cēsu alus» darītavas produktu piedāvājumā – sastādot 74% no visa produktu klāsta, tomēr uzņēmums mērķtiecīgi ir attīstījis arī citas dzērienu kategorijas – sidri, alkoholiskie kokteiļi, enerģijas dzērieni, kvass, bezalkoholiskie dzērieni un ūdens. Viens no uzņēmuma stratēģiskajiem virzieniem ir attīstība bezalkoholisko dzērienu un ūdens kategorijās. Šā gada pirmajā pusē veikalu plauktos jau nonākuši vairāki nozīmīgi jaunumi, tostarp Brūža Aromātiskais alus, Everest UP ūdens ar Himalaju sāli, Vitamineral enerģijas ūdens, atspirdzinošie alus kokteiļi Cēsu Radler Blue Lagoon un bezalkoholisks Cēsu Radler Mojito, enerģijas dzēriens Dynamit Watermelon un daudzi citi. Lai arī pēc garšas atšķirīgi, tos vieno augsta kvalitāte un drošība, ko apliecina sertifikāti un atbilstība dažādu kvalitātes standartu izvirzītajām prasībām.