Aptauja: Iedzīvotāji valdības komunikācijā novērtē viedokļu dažādību

Covid-19 pandēmijas laikā Latvijas valdība tika kritizēta par publiskiem strīdiem, nespējot nonākt pie vienotiem vēstījumiem par to, kā Latvijai būtu veiksmīgāk cīnīties ar pandēmiju. Tomēr šī gada pirmajā pusē veiktā aptauja liecina, ka vairākums iedzīvotāju labprātāk iegūst informāciju par dažādajiem viedokļiem, kas valda Ministru kabinetā, nevis sagaida ministrus noformulējam vienotu pozīciju.

Aptaujas dati rāda, ka tikai 33,5% respondentu piekrīt, ka valdībai par krīzes risinājumiem jākomunicē kā vienotam veselumam. Savukārt vairākums jeb 66,5% respondentu atzīst, ka vēlas dzirdēt atšķirīgus viedokļus. Līdzīga situācija ir arī vērtējumā par nepieciešamību no sabiedrības slēpt atšķirīgus valdības locekļu viedokļus par iespējamajiem problēmsituāciju risinājumiem. Absolūts vairākums jeb 77% respondentu uzskata, ka valdības locekļiem nav jāvairās no pretrunīgiem vēstījumiem, tikmēr tikai aptuveni katrs ceturtais (23%) labprāt sagaidītu saskaņotus viedokļus, izvairoties no pretrunīgām nostājām.