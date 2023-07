Igaunijā aiztur vīrieti, kurš taranēja Zelenska smilšu skulptūru

Videonovērošanas kameras attēlā redzams, kā trešdien plkst. 6.08 no Valgas puses garām skulptūrai brauc pelēka automašīna. Brīdi vēlāk tas pats auto, braucot no pretējās puses, ietriecas skulptūrā, kurā Zelenskis attēlots kā daļa no Brīvības statujas Ņujorkā.