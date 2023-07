Kariņš sadarbību ar "Apvienoto sarakstu" vērtē pozitīvi

AS šodien uz sarunu bija aicinājis Ministru prezidentu, lai savstarpēji apspriestu aktualitātes koalīcijā.

"Sarunās ar AS nekādu dziļu pārsteigumu nebija. Es varu paust vienu pozitīvu lietu, kopš es sāku plašākas konsultācijas, arī koalīcijas partneri ir vairāk sasparojušies un daudz gribīgāk iesaistās diskusijās, meklē veidus, kā pārvarēt tās domstarpības, kas bija iepriekš," žurnālistiem sacīja Kariņš.

Ministru prezidents uzsvēra, ka arī AS no savas puses piedāvāja vairākas papildu tēmas, kas nav pretrunā nedz ar valdības esošo darbu, nedz arī par premjera redzējumu. Kariņš arī akcentēja, ka viņš patlaban neredz nekādus izaicinājumus vai grūtības sadarbībai ar AS.