Apstiprinātas izmaiņas vairākos reģionālo autobusu maršrutos

Papildu tika diskutēts par nerentablo reģionālo autobusu reisu optimizāciju, tika konceptuāli atbalstīta pārsēšanās punkta izveide metrobusa galapunktā pie tirdzniecības centra IKEA Rīgā un tika apstiprināts papildvilcienu reiss pēc šova "The 5th element" Ogrē.

Turpmāk reģionālās nozīmes maršrutā Saldus-Nīgrande-Kalni reisā plkst.12.30 no Saldus kustību grafikos turpmāk tiks iekļautas pieturas Kareļi un Zaņas skola, lai nodrošinātu iedzīvotāju iespējas nokļūt novada centrā un atgriezties mājup.

Reģionālās nozīmes maršrutā Saldus-Pampāļi uz eksperimenta laiku - četriem mēnešiem - no 1.septembra tiks atklāts reiss plkst.15 no Saldus autoostas līdz pieturai Pampāļi. Tas nodrošinātu iespēju skolēniem pēc mācībām Saldus izglītības iestādēs doties mājup uz Pampāļiem un iedzīvotājiem apmeklēt novada centru tiem nepieciešamajā laikā. Reiss tiks izpildīts mācību laikā no pirmdienas līdz piektdienai.