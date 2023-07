Baltā piknika nedēļa ir klāt! Piedalies konkursā un laimē ielūgumus!

Kā ierasts, būs arī daudzi pārsteigumi no pasākuma atbalstītājiem. Piedaloties dažādās aktivitātēs, viesi varēs laimēt vērtīgas balvas no tādiem zīmoliem kā Lexus, Lavazza un Banga & Olufsen. Viesiem pie vakariņām būs iespēja degustēt “Casa Charlize Floreale” vīnu no Itālijas dienvidiem, bet par vasarīgiem kokteiļiem rūpēsies Konenburg 1664 Blanc un Monin profesionālie bārmeņi. Savukārt Electrolux viesus cienās ar turpat uz vietas svaigi ceptiem kruasāniem. Tradicionāli būs arī austeres un šampanietis!