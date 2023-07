Krievijai tuvojas liels inflācijas vilnis; tik nopietna situācija nav bijusi kopš kara sākuma

Arī sulas un gāzētie dzērieni kļūs par 10-20% dārgāki jau no 1. augusta. Paziņojumus tirdzniecības tīkliem par cenu celšanu jau izsūtījuši dzērienu ražotāji “PepsiCo” un “Sadi Pridonya”. Sulu ražotājiem 70% no produkcijas pašizmaksas veido imports – sulas koncentrāti un biezeņi, tādēļ ražotāji ir stipri atkarīgi no valūtu kursa.