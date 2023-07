Pieci svarīgi jautājumi par elektroenerģijas sadales tarifa izmaiņām mājsaimniecībām

Izmaiņu lielums atkarīgs no pieslēguma parametriem un patēriņa apjoma. “Sadales tīkls” aicina mājsaimniecības ar jaudīgu pieslēgumu (trīsfāžu, 25 vai vairāk ampēru) izvērtēt iespēju to samazināt, tā pazeminot maksu par sistēmas pakalpojumiem. Slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums (to ērti var pieteikt klientu portālā e-st.lv; izmaiņas stāsies spēkā ar nākamo dienu no pieteikuma apstrādes brīža). Bet jāņem vērā ‒ ja pēc laika tomēr radīsies vajadzība pēc lielākas slodzes, tās palielināšana būs par maksu, tāpēc lēmumam jābūt izsvērtam.