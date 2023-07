Gaidāmajās EP vēlēšanās Latvijas vēlētāji varēs ievēlēt deviņus deputātus

No Beļģijas EP tiks ievēlēti 22 deputāti, no Bulgārijas - 17, no Čehijas - 21, no Dānijas - 15, no Vācijas - 96, no Igaunijas - septiņi, no Īrijas - 14, no Grieķijas - 21, no Spānijas - 61, no Francijas - 81, no Horvātijas - 12, no Itālijas - 76, no Kipras - seši, no Latvijas - deviņi, no Lietuvas - 11, no Luksemburgas - seši, no Ungārijas - 21, no Maltas - seši, no Nīderlandes - 31, no Austrijas - 20, no Polijas - 53, no Portugāles - 21, no Rumānijas - 33, no Slovēnijas - deviņi, no Slovākijas - 15, no Somijas - 15, savukārt no Zviedrijas - 21 deputāts.