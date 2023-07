"Centieni apmierināt neatliekamās vajadzības." ASV paziņo par jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai

Šī pakete ir daļa no ASV centieniem apmierināt "neatliekamās Ukrainas vajadzības, piešķirot kritiski svarīgu bruņojumu tuvākajā laikā un vienlaikus veidojot Ukrainas bruņoto spēku noturīgas spējas", teikts ASV Aizsardzības ministrijas paziņojumā.

Palīdzība uzreiz nenonāks kaujas laukā, jo tā ietilpst Ukrainas drošības palīdzības iniciatīvā, saskaņā ar kuru Vašingtona iepērk aprīkojumu no aizsardzības rūpniecības vai partneriem, nevis ņem to no ASV rezervēm.