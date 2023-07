Izmantojot zemās cenas, Ķīna rekordlielā apjomā iepirkusi naftu no Krievijas

Ņemot vērā “Financial Times” aprēķinus no muitas datiem, Ķīna uzstādījusi divus rekordus. Pirmajā pusgadā Ķīna vidēji diennaktī no Krievijas importējusi 2,13 miljonus barelu naftas. Tā rezultātā apsteigta Saūda Arābija, no kā iepirkti vidēji 1,88 miljoni barelu. Taisnības labad jāpiebilst, ka Krievija un Saūda Arābija vairākas reizes mainījušās vietām kā galvenais naftas piegādātājs Ķīnai.