Lielāko daļu no importētājiem graudiem Ēģipte iepirka no Krievijas un Ukrainas (no kā importēti 20% no Ēģiptei nepieciešamajiem graudiem). Pusi no ievestajiem graudiem Ēģipte izmanto miltu ražošanai, kas tālāk tiek izmantoti maizes cepšanai, ko valsts piegādā iedzīvotājiem subsidētā programmā. Šī programma pastāv jau vairāk nekā 80 gadus, un tā ik dienas ļauj vairāk nekā 72 miljoniem Ēģiptes iedzīvotāju saņemt lētu maizi.