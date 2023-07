Pārtraukta divu nelegāli organizētu bērnu vasaras nometņu darbība Jelgavas pusē

13.jūlijā policijā saņemta informācija par to, ka Jelgavas novadā, Jaunsvirlaukas pagastā, kādā viesu namā bērnu nometnes darbības laikā viena no nometnes dalībniecēm - astoņus gadus veca meitene - kritusi no kāpnēm un guvusi miesas bojājumus. Turklāt pēc traumu gūšanas bērnam netika nodrošināta medicīniskā palīdzība, kā arī par notikušo netika paziņots bērna vecākiem.