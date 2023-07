Latvijas vēstnieks NATO būs kādreizējais Latvijas vēstnieks Krievijā Riekstiņš

Riekstiņš ieņēma Latvijas vēstnieka Krievijā amatu no 2017.gada līdz 2023.gadam, kad Latvija pieņēma lēmumu pazemināt diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Krievijā un no 24.februāra atsauca savu vēstnieku Krievijā. Pēc atgriešanās Latvijā Riekstiņš bija Ārlietu ministrijas (ĀM) speciālo uzdevumu vēstnieks.

Kopš 2015.gada septembra Riekstiņš ĀM pildīja vēstnieka-ģenerālinspektora pienākumus, savukārt līdzšinējā karjerā no 2011. līdz 2015.gadam viņš bija Latvijas vēstnieks NATO, savukārt no 2004.gada līdz 2007.gadam - vēstnieks ASV, kā arī no 2006.gada līdz 2007.gadam - nerezidējošais vēstnieks Meksikā.