TVNET GRUPA aicina pieteikties Vasaras skolā #MediaMakers!

Kā pieteikties?

Ņem vērā! Vietu skaits Vasaras skolā ir ierobežots, no visiem pieteikumiem lekcijas dienai 11. augustā atlasīsim 20 motivētākos kandidātus. Iespēju izmantot mentoringu divu nedēļu laikā piedāvāsim 10 no tiem.

Programma

10:10 – 10:40 Medijpratība jeb rakstu veidošanas ABC. Kā atšķirt viedokli no fakta? Kā uzrakstīt pievilcīgu virsrakstu? Un kurš avots ir uzticams, bet kurš ne? Izrunāsim katru soli rakstu veidošanā, sākot no tēmas izvēles un beidzot ar lasītāju reakcijām. (Artūrs Bikovs, TVNET | Klik žurnālists)

10:40 – 11:10 We do dance on TikTok. Kā pasniegt ziņas sociālajos tīklos? Sociālo tīklu redaktors stāstīs par to, kā pasniegt, parādīt un izskaidrot auditorijai ziņas un notikumus sociālos medijos. Kā "runāt" sociālo tīklu valodā un kāda ir atšķirība ziņu pasniegšanā Tiktokā, Facebookā un Instagramā. (Liāna Jepifanova, RUS TVNET Sociālo tīklu projektu vadītāja)