Ne tikai kviešu graudi: pasaule sāk izjust nozīmīgas lauksaimniecības kultūras trūkumu

Kopumā Indija nodrošina vairāk nekā 40% no pasaules rīsu eksporta apjoma, un pašlaik šīs lauksaimniecības kultūras eksports ir aizliegts. Pēdējo mēnešu laikā Indijā dažādu iemeslu dēļ ļoti strauji pieaugušas pārtikas preču cenas, un rīsu eksporta aizliegums varētu būt Indijas valdības mēģinājums cenu kāpumu ierobežot.

Tikmēr kviešu graudu cenas pagājušajā nedēļā visā pasaulē pieauga par 12%, bet rīsu cenas – par 7%. Pēc analītiķu teiktā, rīsu cenas, visticamāk, turpinās pieaugt, jo Indija ir otrais lielākais rīsu eksportētājs pasaulē pēc Ķīnas. Paredzams, ka visvairāk no šī aizlieguma cietīs Bangladeša un Nepāla, jo abas šīs valstis ir galvenie Indijas rīsu importētāji.

No Indijas rīsu eksporta aizlieguma cietīs arī Āfrikas valstis, kuras būs spiestas importēt rīsus no Taizemes vai Vjetnamas, taču – rīsi no šīm valstīm izmaksā dārgāk.