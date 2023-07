No pirmdienas katru dienu kursēs vilcieni starp Liepāju un Rīgu

No rītiem vilciens kursēs no Liepājas uz Rīgu (pirmais reiss 1.augustā) un vakarā būs reiss uz Liepāju (pirmais 31.jūlijā).

Papildus svētdienās tiks saglabāti esošie reisi pēcpusdienā no Rīgas un Liepāju un vakarā no Liepājas uz Rīgu.

No Liepājas līdz Rīgai varēs aizbraukt trijās stundās un četrās minūtēs, no Liepājas ar rīta reisu izbraucot plkst.5 un galvaspilsētā ierodoties plkst.8.04. Svētdienās vilciens no Liepājas izbrauks arī plkst.18.26 un Rīgā būs plkst.21.43.