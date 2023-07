Krievija ar raķetēm apšaudījusi ostu infrastruktūru Odesas apgabalā

Raķetes "Kalibr" tika izšautas no zemūdenes Melnās jūras ūdeņos kritiski mazā augstumā, kas apgrūtināja to atklāšanu. Trāpīts ostas administratīvajai ēkai, kā rezultātā gāja bojā civilais darbinieks, bet vienā no kravu termināļiem bojātas ražošanas iekārtas, teikts pavēlniecības ziņojumā.