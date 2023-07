Kuras horoskopu zīmes šonedēļ būs laimīgās?

Dienu ritms atkarīgs no noskaņojuma, un garastāvoklis var būt mainīgs. Iespējams, kaut kas nenotiks tā, kā tu vēlētos, un piktums lauzīsies uz āru – kā tvaiks no mutuļojoša katla. Neļauj vaļu negācijām un it īpaši savaldīgs esi darba vidē. Ja pratīsi noskaitīt līdz desmit, emocijas drīz noplaks. Centies izprast kolēģus, it īpaši tad, ja kādam grūtības vai satraukums, un uzklausi, ja kāds vēlas dalīties domās vai problēmās. Ja esošā situācija profesionālajā vidē tev nav pa prātam, tad mērķē augstāk pa karjeras kāpnēm vai pievērsies biznesam. Var rasties vēlme sākt kaut ko jaunu – lai dienas neieslīgst rutīnā un turpinās attīstība. Brīvajā laikā jaukas tikšanās ar draugiem - dodies uz klubu, koncertu vai pludmales ballīti.