Atsevišķos gadījumos robežsargiem ir tiesības pielietot šaujamieročus

Runājot par to, kā notiek no Baltkrievijas ieceļojušo personu pārbaudes robežkontroless punktos, Pujāts norādīja, ka robežsargi pastiprināti intervējot trešo valstu pilsoņus, kuri iebrauc no Krievijas, Baltkrievijas un okupētajām Ukrainas teritorijām. Tāpat šādām personām uzmanība tiek pievērsta arī lidostās.